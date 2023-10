SOS Villaggi dei Bambini: Torino è la nuova tappa per l’anniversario dei 60 anni

Dopo “La Grande Pagina Bianca” di Trento, Mantova e Ostuni e le tappe di Saronno e Vicenza, SessantiAMO arriva a Torino per festeggiare insieme i 60 anni di SOS Villaggi dei Bambini, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, della città metropolitana e comune di Torino.

Il 14 ottobre, infatti, Torino ospiterà il quarto importante appuntamento dell’Organizzazione, che da anni si impegna affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei.

Qui SOS Villaggi dei Bambini ha dato vita nel 2017 al Programma di affido familiare interculturale “Come a casa”, in collaborazione con i Servizi sociali e Casa dell’Affidamento del Comune di Torino, per promuovere e sostenere l’affidamento familiare di nuclei mamma con bambino e minorenni sole in situazioni di grave disagio economico e/o abitativo. Negli anni il Programma ha aiutato, grazie alle famiglie affidatarie, oltre 84 mamme bambini, che hanno trovato un ambiente sicuro in cui poter superare le difficoltà e iniziare un percorso verso la propria autonomia come nucleo.

Per dare spazio all’impegno e alla vicinanza di tantissime persone è previsto un momento che, oltre a coinvolgere le istituzioni e le autorità, vuole avvicinare la comunità, i cittadini e le cittadine che hanno creduto, e continuano a credere, nel Programma di affido familiare interculturale di Torino, manifestando sempre la loro vicinanza e il loro impegno.

La manifestazione, patrocinata dal Parlamento europeo, dal Comune di Torino, prenderà, dunque, avvio presso Piazza Castello, alle ore 14:00, alla presenza di Jacopo Rosatelli, Assessore ai Diritti e alle Pari opportunità della Città di Torino, Maria Grazia Lanzani, Presidente di SOS Villaggi dei Bambini Italia, Precious Ugiagbe, Referente Programma Affido Torino e Roberta Beta, giornalista radiofonica e testimonial di SOS Villaggi dei Bambini. Modera l’incontro la giornalista Silvia Vada di Mediaset.

Tutti i presenti daranno il via all’opera pubblica “La Grande Pagina Bianca”, un happening di arte partecipata aperto alla cittadinanza, sostenibile culturalmente e per l’ambiente, ideato dal poeta e artista internazionale Ivan Tresoldi, in arte ivan, considerato il padre della poesia di strada, che utilizzerà una tecnica che coniuga arte di strada e poesia.

L’artista insieme a volontari, bambini, studenti, famiglie e cittadini, darà il via alla creatività. Tutti “armati” di pennelli e vernici verranno coinvolti sul grande telo bianco di centinaia di metri quadrati per la realizzazione di una testimonianza artistica disegnando un fiore, una poesia, una casa, un cuore, a favore dell’infanzia e, in particolar modo, dell’infanzia più vulnerabile. Insieme per condividere e realizzare un’opera d’arte di profondo valore simbolico: un segno permanente che ricordi ogni giorno l’importanza della tutela dell’infanzia, il suo significato e i suoi diritti.

A fare da cornice a tutto questo, i valori che da 60 anni ispirano SOS Villaggi dei Bambini: coraggio, impegno, responsabilità e fiducia. Valori che da sempre permettono all’Organizzazione di lasciare un impatto positivo sul presente e futuro dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie che sostiene e accompagna, nonché sulle loro comunità.

Per info: www.sositalia.it/60-anni-<wbr></wbr>insieme