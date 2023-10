Il giardino di casa era diventato una coltivazione di marijuana: due operai nei guai a Ivrea

Quando i carabinieri della Compagnia di Ivrea sono entrati in quel giardino nel Comune di Chiaverano , noj potevano credere ai loro occhi. Ad attirarli, un forte - inconfondibile - odore. Hanno così deciso di entrare all'interno dell'abitazione, dove hanno scoperto numerosi barattoli contenenti marijuana, con un peso complessivo di 622 grammi e altri 7 grammi di hashish. Ma era soprattutto il giardino a essere diventato una coltivazione di marijuana a cielo aperto. Ben 5 le piante trovate, alte quasi 2 metri. Altre sette erano poco distanti. Sono così scattate le manette ai polsi per un operaio di 34 anni, poi messo ai domiciliari.

Mentre un altro operaio, che di anni ne ha 59, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti e su di lui proseguiranno le indagini. Il procedimento penale è attualmente in fase di indagini preliminari con relativa vigente presunzione di innocenza per i soggetti citati.