Al Folkclub, Peppe Servillo's Italian Portraits Orchestra in concerto

Al Folkclub venerdì 13 ottobre alle ore 21.30, Italian Portraits nasce dal desiderio di Matteo Saggese, Enzo Zirilli e Peppe Servillo, di rendere il giusto tributo alla canzone italiana d’autore, facendola assurgere al livello del songbook americano.

Un progetto che attraversa gli ultimi 50 anni della musica italiana, impreziosito dalla voce e dalla presenza scenica di uno straordinario performer qual è Peppe Servillo, sempre incredibilmente evocativo, comunicativo, coinvolgente.

Accompagnato da una band formata da alcuni tra i migliori musicisti del panorama londinese e internazionale legati tra loro da profonda amicizia, Servillo e l’Italian Portraits Orchestra toccheranno la musica di Nino Rota, Paolo Conte, Domenico Modugno, Adriano Celentano, Pino Daniele, Ennio Morricone, Avion Travel, Lucio Battisti, Lucio Dalla e i testi di Pasolini, eseguendo ciascun brano in modo originale, passando con disinvoltura dal jazz al latin jazz, dalla classica alla world music. Un concerto di grande intensità e passione, impossibile da perdere.

Il concerto ritorna nella cave di Via Perrone dopo il debutto nel 2019 e lo straordinario successo che il progetto ha riscosso in Italia e in Europa.

Per info: www.folkclub.it