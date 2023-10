"Vogliamo lavorare, non l'elemosina. Non si può vivere così". La disperazione degli operai Lear sotto il Grattacielo della Regione [FOTO]

" Chiediamo nuove commesse, ma è difficile, con la competizione internazionale. In questa vertenza c'è l'ennesimo tentativo di togliere diritti e creare deserti". "Siamo stufi, speriamo di trovare il modo per andare avanti, ma si tratta sempre di allungare il brodo ".

Sono voci di disperazione e di rassegnazione strisciante , quelle che si moltiplicano sotto il Grattacielo della Regione in via Nizza. Sono i lavoratori della Lear di Grugliasco , azienda dell'indotto auto che sconta il legame strettissimo, quasi esclusivo, con Stellantis. E che il 20 ottobre vedrà scadere la cassa integrazione.

Ci sono commesse che vanno in Polonia o comunque all'estero, lasciando la Lear e i suoi 400 lavoratori a bocca asciutta. "Vivo con l'ansia di fare qualche giorno di lavoro, ma non si può stare tutti i giorni con questa tensione. Avere un ammortizzatore sociale vuol dire avere 4-500 euro in meno e vuol dire stare attento a tutto. A ogni passo che fai". "Ci dicono che non lavoriamo perché guadagniamo troppo e quindi non prendo altre opportunità".