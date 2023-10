Lievitano ancora i costi dell'ospedale unico Asl To5. Sarno (Pd): "L'ennesima brutta sorpresa"

Il Consigliere regionale del Partito Democratico Diego Sarno, afferma: “Abbiamo sempre avuto ragione. Oltre ai ritardi causati, si tratta di una grandissima presa in giro dei cittadini da parte della destra. L’aumento dei costi era già prevedibile nei documenti regionali: il rischio esondazione era il dato principale per il cambio di localizzazione da Vadò a Cambiano. Ma Cirio e Icardi lo hanno attuato ugualmente, senza sapere a cosa andassero incontro da un punto di vista tecnico, pensando semplicemente al consenso elettorale che questa scelta gli avrebbe restituito”.

“Chiederemo che la Giunta incarichi un nuovo commissario per gestire il caso - ha aggiunto Sarno - escludendo Icardi da questa faccenda una volta per tutte, considerata la sua visibile incompetenza. Se Cirio ha davvero interesse per il Piemonte, faccia un favore ai cittadini piemontesi, e in particolare a quelli dell'ASL TO5, affrettandosi a togliere le deleghe al suo assessore alla sanità”.