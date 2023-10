I manager di domani si affacciano su piazza Valdo Fusi: apre tra un anno il Campus di Escp Business school

Si affaccia su piazzale Valdo Fusi, in via Cavour, la futura casa di Escp Business school, il campus di alta formazione che ha proprio Torino tra le sue sedi in giro per l'Europa e che occuperà una superficie di oltre 8000 metri quadri, all'interno si un edificio di proprietà di Bnl. Un nuovo tassello nella formazione di Torino città universitaria.

Una piazzetta e spazi aperti al pubblico

Spiccano una piazzetta aperta al pubblico esterno (su via Andrea Doria), un learning center e una caffetteria. Ma anche un auditorium da 300 posti (su 400 metri quadri) e quattro aule a emiciclo. In tutto, i posti in aula saranno 1250.

Si apre il prossimo autunno

Il conto alla rovescia dice che manca poco. Autunno 2024. "Non è stato semplice trovare gli spazi adatti alla didattica - dice Francesco Rattalino, vicepresidente esecutivo di Escp Business school - tra altezze dei soffitti, presenza di colonne nelle stanze. È stata una sfida anche dal punto di vista tecnico, ma stiamo andando avanti. E puntiamo ad accogliere almeno mille studenti (si arriverà a 1550, a regime, ndr), soprattutto internazionali, che passeranno almeno un anno a Torino. Ecco perché ci saranno anche spazi comuni per stimolare la collaborazione e la relazione". Una vocazione che si rafforza

"A Torino c'è una lunga tradizione di formazione d'eccellenza - dice Francesco Profumo, presidente di Escp Turin Campus - e in questa fase storica di rapidità e incertezza il mondo si trasforma rapidamente, comprese le Business school. Siamo un modello per gli altri campus e dobbiamo sempre tenerlo presente".