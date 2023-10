Pino Maniaci da Telejato al Torino Crime Festival: "Matteo Messina Denaro? Il vero problema è la sua eredità"

Pino Maniaci dagli studi di Telejato torna a Torino. Sarà infatti tra gli ospiti dell'edizione 2023 di Torino Crime Festival. Sabato 14 ottobre alle ore 21 interverrà al Circolo dei Lettori per fare luce sui recenti avvenimenti di Mafia, in particolare sulla cattura del boss Matteo Messina Denaro, catturato a gennaio 23 dopo 40 anni di latitanza.

"Sono stato invitato da una giornalista cresciuta negli studi di Telejato, non potevo mancare e di parlare degli ultimi avvenimenti in Sicilia con toni diversi".

In toni diversi, può spiegare in che senso?

"C'è stata una chiave di lettura sbagliata sull’arresto di Matteo Messina Denaro, che non era il capo di Cosa Nostra, si faceva i cazzi suoi in quel piccolo territorio di Castelvetrano. Era considerato una persona carismatica nell'ambiente mafioso, certo, ma non aveva più il potere di incidere sulla mafia siciliana. Il vero problema ora è l’eredità di Denaro, qualcuno sicuramente dovrà prenderne il posto".

Abbiamo assistito tutti al suo annunciato taglio dei baffi quando lo hanno arrestato, ma cosa ha provato quando ha avuto la notizia?

"Un grande piacere perché finalmente lo Stato aveva deciso di prenderlo. Si sa che il mafioso latita nel suo territorio, Denaro non poteva nascondersi che nel trapanese. Un mafioso del genere, come ha detto lui stesso preso solo perché malato, quando c'erano servizi segreti e carabinieri che lo cercavano da anni, ti dà il peso delle forze dell'ordine che abbiamo, con tutto il rispetto parlando.

Se non abbiamo un pentito non sappiamo mai niente, ma è normale? Giovanni Brusca ha confessato tutti i suoi omicidi, sconta la sua pena lo premiamo con la libertà. Questi personaggi non si pentono ma, è solo la convenienza del momento. Lo hanno dimostrato quando gli davano i permessi di premialità".

Quando parliamo di mafia pensiamo subito alla Sicilia ma sappiamo che negli anni è un fenomeno che si è ben radicato anche al nord, in Piemonte e a Torino, è ancora così?

"In questo Paese abbiamo sempre avuto buona volontà e belle parole nel voler combattere le mafie, ma nei fatti il problema è che le mafie camminano a braccetto con la politica. Se non tagliamo questo cordone ombelicale continueranno a esistere".

Lei è stato assolto dalle accuse di estorsione, un giudizio che tuttavia è stato di nuovo impugnato, come si sente a riguardo?

"La Procura poteva lasciarmi perdere? No dovevano fottermi per vendicare la loro collega Silvana Saguto. Tutto è legato a quello che doveva succedere, ovvero la sentenza della Corte di Cassazione sulla giudice Saguto che è stata rinviata al 19 ottobre. La giudice avrebbe 8 anni e passa da scontare, se ci fosse davvero giustizia".

Nel documentario di netfllix oltre alla vicenda giudiziaria si ricostruisce anche la storia di Telejato, che è diventato un caso come tipo di televisione oggi come sta andando?

"Abbastanza bene. Siamo di fase di 'rimontaggio'. La nostra sede è stata spostata all'interno di una grande villa una volta appartenente a un boss mafioso. Qui organizziamo lo stage per giovani giornalisti. Offriamo vitto, alloggio e una telecamera per andare in giro a cercare notizie".

Tra intimidazioni e minacce, c’è stato un momento in cui ha davvero avuto paura e ha pensato di fermarsi?

"Come Telejato abbiamo avuto difficoltà enormi in 25 anni di attività. Nel momento più delicato, la paura era che invece di colpire me potessero colpire la mia famiglia, i miei figli, mia figlia che non mi ha mai abbandonato ed è la titolare di Telejato. il mio pensiero è la mia famiglia. Quando vogliono farti male, colpiscono gli affetti. Da 15 anni sono sono sotto tutela dei Carabinieri, cosa che non mi hanno mai tolto nemmeno quando ero indagato, vuol dire che a qualcuno do ancora fastidio".