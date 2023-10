Sostituzione dei dissuasori in via di Nanni: il Comune trova i fondi e inizia i lavori

I pericolosi dissuasori presenti in via Dante di Nanni verranno presto sostituiti e, addirittura, all'angolo con via Volvera ci sono già quelli nuovi. Il Comune ha stanziato 70 mila euro per la manutenzione ordinaria, dopo che la Circoscrizione 3 ha più volte sollecitato l'assessorato per far rimuovere i piloncini bassi che, a causa della loro altezza ridotta e della scarsa visibilità, causavano problemi alle auto e ai pedoni.

Iniziati i lavori

Da qualche settimana il Comune ha sostituito in via sperimentale alcuni di loro e, dopo aver verificato l'efficacia di lavori, ha confermato il proseguimento dell'opera. "I lavori presumibilmente inizieranno a partire da novembre - ha commentato il vicepresidente della terza circoscrizione e coordinatore della commissione al lavoro Francesco Aglieri Rinella - dopo che all'angolo di via Volvera sono stati iniziati in via sperimentale due settimane fa. Saranno circa 300 i piloncini sostituiti, in questa che è l'unica area sia mercatale che pedonale della città. Come circoscrizione siamo molto soddisfatti perché è un passo che richiedevamo da tempo e c'è stato un grande investimento".

Gli altri progetti

Via Dante di Nanni è al centro di ulteriori progetti: per gennaio è previsto un tavolo interassessoriale per discutere di una rigenerazione della via in ambito commerciale, con attenzione al mercato.

Nei prossimi mesi, infine, saranno rimosse le panchine all'angolo con via Volvera perché sede di bivacco, in attesa dei cambiamenti complessivi della zona.