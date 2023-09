Troppi incidenti in corso Mediterraneo, la Circoscrizione 3 chiede interventi su viabilità e sicurezza

Troppi incidenti, troppe situazioni a rischio ed allora la Circoscrizione 3 alza la voce e chiede al Comune di intervenire per mettere in sicurezza due punti pericolosi. Il primo è l'incrocio tra Corso Ferrucci e Corso Mediterraneo, dove c'è un'ampia rotonda nella quale possono arrivare veicoli da due strade contemporaneamente, causando spesso situazioni complicate per la viabilità.

Troppi incidenti e rischi

Poco più avanti, risulta problematico anche lo svincolo che da Corso Mediterraneo fa immettere in Corso Lione.