Stasera i Pooh in concerto al Pala Alpitour di Torino, più bus per il palazzetto: tutte le informazioni

I Pooh arrivano in concerto a Torino al Pala Olimpico (foto dalla loro pagina Facebook)

Dopo il tutto esaurito a San Siro a Milano e allo Stadio Olimpico di Roma, questa sera i Pooh saranno in concerto sul palco del Pala Alpitour di Torino. Il gruppo non tiene eventi da sette anni: il tour "Amici per sempre" è un omaggio all'ex batterista Stefano D'Orazio, morto nel 2020 a seguito di complicazioni del Covid - 19.

Intensificato il servizio delle linee 4 e 10

Per garantire il rientro degli spettatori al termine del concerto, GTT intensifica il servizio delle linee 4 e 10 con più tram e bus autosnodati ad alta capienza. Potenziata anche la linea 17/ a copertura degli orari di uscita dallo stadio.

Per chi arriva fuori città

Le fermate nei pressi del Pala Alpitour saranno presidiate da personale che regolerà l'accesso ai mezzi. Perchi arriva da fuori Torino, il Pala Alpitour è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Da Porta Nuova si possono utilizzare invece i tram della linea 4.

Il Pala Alpitour è servito anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.