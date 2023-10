Nichelino, scende in strada la rabbia dei residenti di via Fenestrelle per la ditta che lavora di notte e non fa dormire

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 12 ottobre, i residenti di via Fenestrelle a Nichelino sono scesi in strada per protestare contro l'insediamento della nuova ditta che si occupa delle preparazione dei pasti, che inizia a lavorare già nel cuore della notte, con rumori e odori che non permettono alle persone di riposare.

Verzola ipotizza una soluzione

Alla manifestazione, che si è svolta in maniera pacifica, con la Polizia locale a vigilare, era presente anche l'assessore al Commercio Fiodor Verzola: "Abbiamo provveduto a convocare l'azienda per un confronto e stiamo cercando di capire gli spazi in cui ci possiamo muovere. Una soluzione potrebbe essere spostare su via Cacciatori il punto di carico e scarico per allontanarlo dalle case".

Istituito il senso unico nella via

Intanto il Comune ha predisposto la revoca del divieto di sosta sul lato dei numeri dispari della via e il senso unico per dare più fluidità alla circolazione, per cercare almeno di snellire il traffico, visto che erano state segnalate problematiche anche in questo senso, nelle prime ore del mattino.