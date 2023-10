Chi affitta, spesso, è solo: a Torino sei inquilini su dieci sono single. Un quarto del mercato è per gli studenti

A Torino chi affitta lo fa per vivere da solo. Lo dice l'ultimo report realizzato dall'ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che ha evidenziato come il 60% degli inquilini sotto la Mole siano single. Mentre gli studenti rappresentano oltre un quarto del mercato (26,4%).

Più in generale, dicono i dati, il 72,2% dei contratti di locazione sono stati stipulati per scelta abitativa, mentre solo il 21,2% riguarda lavoratori trasfertisti e gli studenti universitari sono la minoranza (il 6,6%).



I contratti più stipulati sono quelli a canone libero (54,8%), a seguire quelli a carattere transitorio (30,7%) e infine quelli a canone concordato (14,5%). Gli inquilini sono coppie e famiglie nel 47,4% dei casi, mentre sono single nel 52,6% dei casi. Il 49,1% degli inquilini ha un’età compresa tra 18 e 34 anni. La tipologia più affittata in Piemonte è il bilocale con il 43,7% delle scelte, mentre al secondo posto ci sono i trilocali con il 27,8% delle preferenze.