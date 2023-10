La Fondazione Faro ricevuta nel grattacielo della Regione dal presidente Cirio

Il Presidente ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti dalla Fondazione e l’importanza di diffondere e incrementare la cultura delle cure palliative: "Siamo tutti grati agli operatori e volontari della FARO che si impegnano in prima linea, da 40 anni, in un momento così cruciale della vita delle persone, restando accanto a chi soffre e ai suoi cari".

Per la FARO è un onore e un supporto prezioso la vicinanza del Presidente e della Regione Piemonte, insieme a tutte le altre istituzioni locali che sostengono il servizio di assistenza della Fondazione, i progetti rivolti alle famiglie più in difficoltà e l’attività di ricerca in cure palliative.