In piazza Crispi un consiglio aperto sulla sicurezza in Barriera, atteso Gasparri: "Non bastano ronde e banchetti"

17 novembre alle 18.30 in piazza Crispi. È questo l'orario ed il luogo in cui si svolgerà il consiglio circoscrizionale aperto sulla sicurezza in Barriera di Milano. Un momento di confronto che era stato richiesto da Forza Italia, insieme a Lega e Fratelli d'Italia e a cui ha aderito anche il M5S. Invitati - oltre al sindaco Stefano Lo Russo e all'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - anche il ministro dell'Interno Guido Crosetto, il Questore ed il Prefetto di Torino e gli esponenti delle forze dell'ordine.

Lomanto: "Momento di confronto importante"

"Credo - commenta il presidente della Circoscrizione 6 Valerio - che occasioni come questa siano molto importanti: non devono sfociare in polemica, ma in un momento di confronto franco sì". "Sarà un momento di democrazia, dove ognuno si prenderà le sue responsabilità e spero vengano offerte soluzioni" conclude.

Protesta davanti al Comune

La convocazione del Consiglio circoscrizionale aperto arriva ad alcune settimane di distanza dalla protesta dei residenti di Barriera di Milano, davanti al Comune di Torino. Una manifestazione per dire basta al degrado, dove i cittadini hanno contestato anche il sindaco Stefano Lo Russo con fischi.

Fontana (FI): "Sicurezza non si fa solo coi banchetti e ronde"

"Abbiamo fortemente voluto questo momento - spiega il coordinatore cittadino di Forza Italia Marco Fontana - perché le politiche sulla sicurezza non si fanno solo nei banchetti e con le ronde, ma anche nelle sedi istituzionali". "Vogliamo richiamare - aggiunge - il sindaco alle sue prerogative: Lo Russo continua a sostenere che la sicurezza non è di sua competenza, ma la Polizia Municipale ha la gestione dell'ordine pubblico".

Presidio h24

Il primo cittadino negli scorsi giorni è intervenuto anche allo sgombero del "palazzo dei pusher" in corso Regina Margherita 162. "Non abbiamo apprezzato - prosegue Fontana - il suo blitz durante l'intervento della Polizia per farsi pubblicità: in certe zone serve un presidio h24 e per Torino serve un piano generale sulla sicurezza: questo dossier lo deve costruire il sindaco". A fargli eco il vicecapogruppo di Forza Italia Domenico Garcea, che sottolinea come la sicurezza del territorio è una "priorità assoluta dell'agenda politica torinese: ce lo dicono i cittadini esausti e rassegnati".

Rosso (FI): "Governo messo miliardi sulla sicurezza"

"Come centrodestra - chiarisce il Senatore di Forza Italia Roberto Rosso - abbiamo la coscienza a posto: sulla sicurezza abbiamo messo a disposizione diversi miliardi. Poi bisogna chiederli e portare avanti progetti, come hanno fatto Roma, Milano e Napoli. In caso contrario diventa difficile".

Invitato Gasparri