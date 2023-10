Ladri di (pezzi di) auto in azione: vettura 'spolpata' in corso Lombardia. La 5 pensa alla creazione di una caserma

Ladri di (pezzi di) auto in azione: vettura 'spolpata' in corso Lombardia

Il fenomeno dei ladri dei pezzi di auto sembrava diffuso soprattutto in cintura sud, con Moncalieri e Nichelino che nei mesi passati avevano visto diversi proprietari scendere in strada e ritrovarsi la vettura senza le ruote piuttosto che parti esterne, rubate da chi ha deciso di fare del mercato nero del riciclaggio delle gomme e dei pezzi usati una professione.

L'ultimo caso la notte scorsa a Torino

L'ultimo caso si è registrato la notte scorsa nel cuore di Torino, tra corso Lombardia e via Nazario Sauro, dove ad una Panda nera è stata portata via tutta la parte anteriore. Una sorpresa poco piacevole per il proprietario e per chi l'ha vista ridotta in queste condizioni, in primis il Comitato TorinoinMovimento che ne ha dato notizia. La vettura era senza paraurti, fanali e componenti dell'impianto elettrico.

Il presidente della 5 Enrico Crescimanno ha lanciato l'allarme: "Questa zona è completamente abbandonata a se stessa. Noi come Circoscrizione siamo particolarmente sensibili, intendiamo mettere in campo tutte le possibili soluzioni al problema". Intanto la 5 ha ipotizzato di interesse pubblico, la creazione di una caserma utilizzando i fondi economici che si recupererebbero dagli oneri di urbanizzazione del progetto. Crescimanno: "Costruiamo una nuova caserma"