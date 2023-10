Banca Territori del Monviso aderisce al mese dell’educazione finanziaria

Edufin BTM è questo il nome dell’iniziativa promossa da Banca Territori del Monviso che coinvolgerà un migliaio di studenti delle scuole medie e superiori. Si partirà con Carmagnola per poi proseguire a Poirino, Sant’Albano Stura e Trinità.

Nel corso degli ultimi anni Banca Territori del Monviso ha posto particolare attenzione nei confronti dei ragazzi e dei giovani del territorio, non solo offrendo loro prodotti e servizi bancari completamente gratuiti, ma anche premiando i più meritevoli (dalla licenza media alla laurea specialistica) con carte di credito prepagate e fondi pensione, sponsorizzando le principali associazioni sportive delle zone di propria competenza, agevolando l’ingresso degli under 30 nella compagnie sociale della cooperativa di credito.

Da ottobre 2023, poi, BTM è impegnata nelle scuole in un percorso di educazione finanziaria portato avanti con slancio e dedizione dal personale della banca in collaborazione con i docenti titolari di cattedra, attraverso lezioni frontali direttamente in classe che, in occasione del mese dell’educazione finanziaria #OttobreEdufin2023, assume un valore ancora più significativo.

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti accreditato i progetti formativi di Banca Territori del Monviso (BTM) nel calendario nazionale (visualizzabile sul sito www.quellocheconta.gov.it) delle iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Il primo progetto firmato BTM includerà tre Istituti Comprensivi di Carmagnola, coinvolgendo le classi II e III delle scuole secondarie di primo grado (medie). Il secondo percorso comprenderà invece i ragazzi e le ragazze di IV e V superiore dell’istituto Baldessano Roccati, prima in due momenti formativi che si svolgeranno dapprima il 30 e 31 ottobre presso l’auditorium dell’istituto, in cui i ragazzi discuteranno e capiranno come gestire e programmare le risorse finanziarie personali e familiari. Il percorso culminerà in un grande evento al palazzetto di Carmagnola il 22 novembre che coinvolgerà, oltre alla Direzione Generale BTM, specialisti del settore economico finanziario e assicurativo del Gruppo Cassa Centrale, in un evento coinvolgente e molto partecipato.

“L’obiettivo principale dell’educazione finanziaria è quello di attivare un processo virtuoso che permetta di formare cittadini consapevoli che sappiano approcciare con spirito critico il mondo bancario e finanziario, per compiere scelte responsabili e sostenibili- dichiara il Direttore Generale BTM, Luca Murazzano -. Riteniamo che la via privilegiata per raggiungere questi obiettivi sia, al pari dello studio dell’educazione civica, la costruzione di competenze finanziarie di base che permettano ai cittadini un corretto rapporto con il denaro e il suo valore unitamente ad una adeguata percezione e gestione dei rischi. Noi di Banca Territori del Monviso crediamo molto nel valore dell’istruzione, nella scuola e nelle capacità critiche dei nostri giovani, per questo siamo al fianco delle nostre Comunità ogniqualvolta ce ne sia bisogno: progetti complessi e sfidanti come EduFin lo dimostrano”.