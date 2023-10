Il black friday porta Amazon a nuove assunzioni: candidature aperte a Torrazza Piemonte

Inoltre, è ora in corso la ricerca di alcuni profili per posizioni manageriali e funzioni di supporto e ci si può candidare direttamente sul portale di Amazon, www.amazon.jobs

È gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa in ambito logistico; verranno prese in considerazione le candidature di personale precedentemente impiegato in un centro logistico Amazon ed è prevista un’ampia formazione per tutti coloro che verranno selezionati.