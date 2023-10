Molte volte ci sono donne e uomini che chiedono a un investigatore privato di fare per loro un'indagine prematrimoniale, perché temono di essere stati traditi o truffati e quindi vogliono togliersi questo dubbio prima di fare il grande passo.

Ovviamente non è scontato che questo dubbio sia veramente reale perché a volte potrebbe essere frutto di paura e inquietudine interiore che hanno a che fare con altre cose. Però in altre situazioni purtroppo è una cosa scontata: ed ecco perché c'è bisogno di qualcuno che lo provi e che impedisca che la persona e cioè il suo cliente, uomo o donna che sia, deve fare un grande errore.

Un investigatore privato in tal senso è la persona perfetta perché ha tutte le conoscenze, le competenze per trovare le prove, che potrebbero essere valide in tribunale in caso di richiesta di risarcimento danni.

Egli riesce a fare queste cose seguendo anche quelle che sono le leggi per quanto riguarda il rispetto della privacy.

Quindi solo un investigatore privato che fa parte di un'agenzia è il professionista migliore per mettere in pratica le strategie collaudate per queste indagini perché comunque non sono cose semplici da trattare, nel senso che sono molto delicate in quanto coinvolgono gli aspetti emotivi del cliente che si ripercorrono a volte anche nella vita quotidiana, su faccende pratiche, persino che hanno a che fare con discorsi economici.

Ecco perché sarà molto importante fare un colloquio preliminare col detective perché il cliente deve spiegare quelle che sono le sue reali motivazioni e gli obiettivi che vuole raggiungere alla fine di questa indagine.

Infatti c'è che si prevalentemente vuole conoscere la verità per mettersi l'anima in pace e avere la forza di chiudere la relazione. Mentre c'è chi vorrà sapere se ha avuto un danno economico e se deve richiedere un risarcimento, procedendo quindi per via legali.

Purtroppo non si tratta di cose molto difficili da affrontare, però c'è bisogno di lucidità e di non farsi travolgere dalle emozioni proprio per tutelarsi e quanto meno evitare di ricevere un danno emotivo, oltre a quello materiale.

Cos'altro può fare un investigatore privato

Diciamo subito che un investigatore privato spesso viene frainteso in quanto viene collegato a quello che si vede in tv nelle varie serie o film. Però

Infatti spesso ci sono imprenditori che si rivolgono a un investigatore privato perché temono che il loro socio li abbia traditi, facendo il gioco della concorrenza oppure per scoprire e avere le prove dell'assenteismo dei dipendenti.

Quindi come possiamo vedere le cose che può fare sono veramente tante: ed ecco perché se abbiamo qualche problema e ci facciamo anche consigliare a un avvocato per consultarlo dobbiamo andarci subito e richiedere un incontro preliminare, anche per capire quelli che sono i costi che poi verranno inseriti in un preventivo.