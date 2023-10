Quanto costa un safari in Tanzania: prezzi e informazioni utili per organizzare la tua avventura nella savana

Se sei un amante della natura e degli animali selvatici, un safari in Tanzania è sicuramente una delle esperienze più emozionanti che puoi vivere. Questo paese dell'Africa orientale offre una ricca varietà di parchi nazionali e riserve naturali, dove è possibile avvistare da vicino elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti e moltissime altre specie.

I prezzi dei safari in Tanzania

I prezzi dei safari in Tanzania possono variare notevolmente a seconda di diversi fattori. La durata del safari, il tipo di alloggio scelto (che può andare dal campeggio di base ai lussuosi lodge), il numero di partecipanti al gruppo e le attività incluse nel pacchetto sono solo alcune delle variabili che influenzano il costo complessivo.

In generale, i safari più economici partono da circa 1000 euro a persona per un tour di 4-5 giorni con alloggi semplici. Tuttavia, se desideri vivere un'esperienza più confortevole o prolungata, i costi possono arrivare anche a diverse migliaia di euro a persona.

È importante tenere presente che questi prezzi solitamente includono vitto e alloggio durante il safari stesso, trasferimenti terrestri all'interno del parco o della riserva naturale prescelta e le attività guidate dai ranger locali. Tuttavia, non includono generalmente il volo internazionale per raggiungere la Tanzania e le spese personali come i pasti al di fuori del safari, le bevande e gli extra.

Quando andare in safari in Tanzania

La scelta della stagione migliore per un safari in Tanzania dipende principalmente dai tuoi interessi e dalle specie animali che desideri avvistare. In generale, i mesi più secchi (da giugno a ottobre) sono considerati la stagione alta per i safari, poiché è più facile avvistare gli animali attorno alle pozze d'acqua rimaste dopo la stagione delle piogge.

Tuttavia, se sei interessato ad assistere alla migrazione degli gnu nel Serengeti, dovresti pianificare il tuo viaggio tra dicembre e marzo o tra maggio e luglio. Durante questi periodi dell'anno, milioni di gnu si spostano attraverso il parco in cerca di nuovi pascoli freschi.

Come organizzare un safari in Tanzania

Per organizzare un safari in Tanzania senza problemi e sfruttare al massimo la tua esperienza nella savana, ecco alcuni consigli utili:

Scegli il parco nazionale o la riserva naturale

Inizia decidendo quale area naturale desideri visitare. I parchi nazionali più famosi includono il Serengeti, l'Ngorongoro Crater, il Tarangire National Park e il Lake Manyara National Park. Ognuno di essi offre una diversa varietà di paesaggi e animali selvatici, quindi valuta attentamente le tue preferenze.

Decidi la durata del safari

In base al tuo budget e alle tue esigenze, stabilisci la durata del safari. Un tour di 4-5 giorni è un'opzione popolare per chi ha poco tempo a disposizione, ma se puoi permettertelo, considera anche l'idea di prolungare il tuo soggiorno per goderti appieno l'esperienza.

Scegli il tipo di alloggio

Come accennato in precedenza, i tipi di alloggio disponibili variano dal campeggio più semplice ai lodge e ai campi tendati di lusso. Valuta attentamente quale opzione si adatta meglio alle tue preferenze e al tuo budget.

Pianifica il tuo itinerario

Considera quali attività desideri includere nel tuo safari, come gite in jeep o a piedi con guide esperte. Pianifica anche eventuali visite culturali o escursioni extra che potrebbero interessarti durante il viaggio.

Conclusioni

Un safari in Tanzania può essere un'esperienza indimenticabile che ti permette di avvicinarti alla natura selvaggia e agli animali più affascinanti dell'Africa. Prima di partire, ricorda sempre di pianificare attentamente il tuo viaggio tenendo conto dei prezzi dei safari, della stagione migliore per visitare e delle tue preferenze personali riguardo all'alloggio e alle attività. In questo modo, potrai goderti al massimo la tua avventura nella savana tanzaniana.