Giro di vite a Moncalieri contro chi guida ubriaco o sotto l'effetto di droghe: 100 veicoli controllati, dieci persone nei guai

Moncalieri ha dichiarato guerra alla malamovida e a chi si mette al volante ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Ed allora, nel weekend appena trascorso, ecco una nuova raffica di controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine.

Un centinaio i mezzi controllati

Gli accertamenti si sono concentrati in via Sestriere, piazza Bengasi, strada Mongina e in strada Torino, nella zona del parcheggio multipiano. Circa 100 i veicoli controllati: cinque conducenti multati per essere stati trovati in stato di ebbrezza, altrettanti sono finiti nei guai perché le loro auto erano prive di assicurazione o revisione.

Giro di vite contro gli eccessi

Un giovane è stato segnalato (ma non sanzionato) per possesso di stupefacenti ma in quantità minima da uso personale, con la droga che è stata poi sequestrata. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana perché l'obiettivo è dare un giro di vite contro gli eccessi che mettono a rischio incolumità e quiete pubblica.