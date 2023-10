Collegno, continuano le novità nelle parrocchie della città: padre Randy Tibayan a Madonna delle Polveri

Novità a Collegno. Dopo l'ingresso a San Massimo del Parroco della Beata Vergine Consolata di Leumann Terracorta don Romeo Antica, anche a Borgata Paradiso l'Arcivescovo Roberto Repole affida due parrocchie, Santa Chiara al Parroco di Madonna dei Poveri Padre Randy Tibayan. È stato accolto con una partecipata cerimonia, il nuovo Parroco di Santa Chiara di Paradiso Sud che accoglie fedeli di Collegno e Grugliasco, che di fatto riunisce in una macro comunità l'intera Borgata Paradiso.



Don Teresio Scuccimarra moderatore dell'Unità Pastorale 45 con i sacerdoti impegnati in città e Padre Ugo Pozzoli Vicario Episcopale hanno presentato il nuovo pastore che subentra a Don David Duò che è andato nella Parrocchia di Robassomero. Il Sindaco Francesco Casciano ha portato i saluti e dato il benvenuto a nome della città: "Padre Randy conosce già la nostra realtà, ricca di associazioni e gruppi impegnati nel volontariato sociale ed educativo, questa nuova dimensione di gestione delle due Parrocchie di Borgata Paradiso rappresenta sicuramente una sfida pastorale e civile importante, la Città e le Parrocchie insieme possono cooperare in maniera feconda per sostenere i bisogni di comunità".



Dopo la messa di insediamento c'è stata una bella festa di accoglienza e conoscenza nei locali parrocchiali.