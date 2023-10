Il Regio rende omaggio al suo creatore: la mostra su Carlo Mollino accompagna il pubblico dall'atrio alla sala [FOTO]

Il Regio di Torino è l'unico teatro al mondo ad avere 12 porte d'ingresso. Che da oggi sono caratterizzate ognuna da un segno zodiacale che campeggia con un'illuminazione a neon sopra ogni accesso. "Entrate, ognuno dalla porta che corrisponde al proprio segno zodiacale", dice il sovrintendente Mathieu Jouvin ai primi cittadini, storici abbonati del Regio, in visita alla mostra che celebra Carlo Mollino, da oggi al 14 gennaio 2024.

Mollino è lo straordinario, geniale, poliedrico, creatore del Teatro Regio, l'architetto, designer, progettista e pilota di aeroplani e di auto da corsa, scrittore, fotografo, grande sciatore, maestro di sci, docente di Architettura che ha ideato la struttura che ospita la Lirica in città. "Tutti aggettivi, cariche e caratteristiche personali che a fatica raccontano un genio come quello di Mollino - hanno detto i curatori Fulvio e Napoleone Ferrari, dal 1985 custodi del Museo Casa Mollino - un uomo con una storia e con un'arte nella quale ci si perde".

Mollino ha pensato la pianta del Regio come un corpo femminile, un uovo senza nessun angolo, luminoso, e di colore rosso e con ottoni caldi, un luogo dove sedersi e stare in pace con l'universo, un luogo caldo, d'amore.

La mostra è stata presentata oggi in concomitanza con il lancio della prossima opera in cartellone, 'La Boheme'. "Abbiamo scelto di presentare insieme questi due appuntamenti - ha spiegato Jouvin - perché si tratta di due punte di diamante della storia culturale di questa città, la Boheme che qui venne rappresentata la prima volta e Mollino, un genio difficilmente eguagliabile che pensiamo sarebbe bello fosse più conosciuto dai torinesi e anche dagli amanti dell'opera. In occasione del 50° anniversario del nuovo Teatro Regio non poteva quindi mancare l'omaggio a Mollino, e questa mostra racconta un uomo e un artista straordinario che ha saputo eccellere in ogni disciplina e il cui lavoro mi ha sempre affascinato".

La mostra si snoda come un arcipelago in dieci isole-capitoli distribuiti nei vari livelli del Foyer, che introducono alla leonardesca complessità dell’architetto e dell’uomo e, ovviamente, a quello che è considerato il capolavoro della sua vita, il nuovo Teatro Regio, concluso in coincidenza della scomparsa del suo autore. Dieci capitoli, dieci “canti” narrano la sua biografia, il suo Teatro, la professione, i mobili milionari, le fotografie, le acrobazie aeree e quelle sugli sci, le auto da corsa, la moda e, infine, la filosofia che ha influenzato la sua vita. I materiali in mostra sono organizzati su piattaforme trigone a spigoli arrotondati, “galleggianti” a 20 cm di altezza dal pavimento, così da permettere una chiara visione dall’alto di disegni, libri, fotografie e oggetti esposti.

INFO: Teatro Regio, Piazza Castello 215 - Torino, ingresso 5 euro (10 con visita guidata). Prenotazioni: Tel. 011.8815.209 - scuolallopera@teatroregio.torino.it