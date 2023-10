Il Teatro Regio sceglie la sua opera simbolo, Bohème, per aprire il Centenario Pucciniano

Sarà la "Bohème" ad aprire il Centenario Pucciniano celebrato quest'anno dal Teatro Regio. L'opera è un vero e proprio simbolo per il teatro lirico torinese: fu infatti il Regio a ospitare la sua prima rappresentazione in assoluto nel 1896, diretta dal giovane Arturo Toscanini. Ed è poi diventata una delle opere più rappresentate in assoluto nella sala di piazza Castello.

Adesso la "Bohème" torna a Torino nell'intramontabile allestimento creato da Giuseppe Patroni Griffi nel 1996 proprio per il centenario dell'opera. La "prima" sarà in scena sabato 21 ottobre, anticipata dall'anteprima giovani la serata di venerdì 20 [LEGGI QUI], e sarà poi replicata fino a domenica 29 ottobre.

L'occasione, come anticipato, è la celebrazione che per questa stagione il Regio dedica a Puccini nel centenario della sua morte, avvenuta nel 1924. E che vedrà in cartellone altre opere pucciniane: "La rondine", "La fanciulla del West", "Le villi" e "Il trittico". "Il legame tra Puccini e Torino è fortissimo", ha ricordato il sovrintendente del Teatro Regio, Mathieu Jouvin. "Proprio in questa città è infatti stata scritta Bohème, ma anche un altro capolavoro come Manon Lescaut. Per questo ci è sembrato doveroso e naturale celebrare l'importante ricorrenza del centenario dalla morte del celebre compositore con un cartellone ricco di appuntamenti pucciniani. Anche il tema della stagione, 'L'amour toujours', in un certo senso è pucciniano, nel senso che Puccini ha sempre parlato d'amore".

Sul podio ci sarà Andrea Battistoni, che dirigerà l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. "Ho diretto tante volte questa opera, tra le più amate del mondo - ha detto il maestro, presentando lo spettacolo - ma non ho mai smesso di studiarla e di meravigliarmi per la sua perfezione, per la sua carica emozionale. Questa è un'opera che fa ancora e sempre piangere il pubblico. Arriva al cuore, grazie anche ad una partitura precisa e incredibile".