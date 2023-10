Missione americana per il sindaco Lo Russo: Intelligenza Artificiale al centro del CityLab di Bloomberg

Ci sarà anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra i temi al centro della missione americana del sindaco Stefano Lo Russo, a Washington per partecipare al CityLab della Fondazione filantropica Bloomberg.

Dopo l’annuncio, ieri, da parte del Ministro Urso della definizione dello statuto che renderà operativo a Torino il centro per l’intelligenza artificiale, il primo cittadino si confronterà proprio su questo argomento con oltre 500 tra sindaci e rappresentanti di città da tutto il mondo nel summit che avrà luogo da domani a venerdì nella capitale degli Stati Uniti. Tra gli argomenti al centro della tre giorni le infrastrutture, la mobilità sostenibile, l’inclusione sociale e la sicurezza urbana, le misure di contrasto al cambiamento climatico e quelle per favorire l’offerta abitativa sostenibile.

Dopo l’incontro in programma oggi con l’ambasciatrice italiana negli Stati Uniti Mariangela Zappia, in cui si farà il punto sulle diverse iniziative di Torino negli Usa, il Sindaco prenderà parte al Bloomberg CityLab che si concluderà venerdì. Giunta alla sua decima edizione e organizzata da Bloomberg Philanthropies in collaborazione con l'Aspen Institute, l’iniziativa riunisce i rappresentanti delle istituzioni a livello internazionale per approfondire le sfide più urgenti delle città, promuovere soluzioni e strategie e lavorare insieme per metterle in pratica.

La missione a Washington consentirà al Sindaco di partecipare anche al meeting dei sindaci selezionati dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OECD nell’ambito del programma “Champion Mayors for Inclusive Growth Initiative” che l’organizzazione internazionale sta sviluppando con alcuni sindaci nel mondo sui temi della crescita e dell’inclusione sociale.

Tra le materie che saranno oggetto di approfondimento nel corso del CityLab di Bloomberg ci saranno invece le opportunità e sfide dell'Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI). Il primo cittadino sarà chiamato a confrontarsi nell’ambito del “Mayors Innovation Studio” su come la Città di Torino si stia approcciando a questa tecnologia e quali siano gli ambiti di applicazione. “La nostra- spiega Lo Russo - è una città proiettata al futuro ed un luogo in cui si sviluppano approcci innovativi trasversali a tutti i settori. In questa cornice, l’intelligenza artificiale rappresenta una nuova frontiera della tecnologia e insieme una importante fronte di sviluppo in cui, fin dall’avvio della nostra amministrazione, crediamo molto”.

Da questo punto di vista l’amministrazione comunale è da tempo al lavoro in collaborazione con il Politecnico di Torino sulla costruzione un “digital twin”, un modello fotogrammetrico digitale tridimensionale della città ad altissima risoluzione, che permetterà non solo di accompagnare la redazione del nuovo piano regolatore ma anche di ottimizzare i servizi pubblici in moltissimi settori, dalla gestione della mobilità, al risparmio energetico ma anche l’efficientamento della manutenzione stradale o quella del verde pubblico. Ed è proprio in questo ambito di governo del territorio che il Sindaco illustrerà ai suoi colleghi le potenzialità di applicazione dell’intelligenza artificiale generativa e lo stato di avanzamento del lavoro nella nostra città.