Restauro e Academy: uno delle novità più importanti dell’evento Auto & Cultura della FBasile [VIDEO]

Il 2024 vede però un’altra progettualità legata al mondo del restauro. Infatti, oltre al corso per i disoccupati con il capofilato del Pininfarina, dovrebbe partire anche l’edizione per occupati, ovvero per chi è già impegnato nel mondo dell’auto, della meccanica e del restauro. “Stiamo portando avanti con il Consorzio CAA un percorso per occupati da 250 ore – ha raccontato Gisella Roggero, responsabile della formazione di Inforcoop Ecipa – collaboriamo con la Carrozzeria Fratelli Basile per portare avanti questa progettualità sul restauro dei veicoli d’epoca e fornire le competenze ai giovani e non giovani, agli appassionati e a chi opera in questo settore”.