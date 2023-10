Il Trincerino accende gli animi in zona Aurora: “Copritelo e fate parcheggi”. Ma anche: “No, un'area pedonale”

Residenti scatenati ad Aurora, e più precisamente nella zona di largo Cigna recentemente interessata da lavori di restyling che ne hanno rivoluzionato aspetto e viabilità. Come spesso accade in questi casi, a parlare sono stati diversi e contrastanti cartelli posizionati dai cittadini sulla recinzione dell'ex Astanteria Martini, uno dei “simboli” del quartiere.

Il Trincerino

Oggetto del contendere? Il “Trincerino” della vecchia ferrovia Torino-Ceres nel tratto tra Borgo Dora e piazza Baldissera, in disuso dagli anni '90 e al centro di diversi progetti di riqualificazione mai andati in porto. Tutto questo almeno fino a quando non sarà realtà la nuova linea tranviaria numero 12, annunciata qualche settimana fa dall'assessora ai trasporti della Città Chiara Foglietta, che finalmente darà nuova vita al tracciato collegando l'Allianz Stadium a piazza Carducci.

La richiesta

Come si legge dai già citati cartelli, la richiesta di alcuni residenti è quella di coprire il Trincerino sviluppando un piano per la sosta: “Risaniamo – si legge – questa ferita nel quartiere: più parcheggi, più sicurezza, più illuminazione, più controlli; 30 posti auto in meno, dove mettiamo le nostre auto? Non tutti possono girare con monopattini e bici”. E ancora: “Nuovi parcheggi auto, una pista ciclabile e passaggio in sicurezza della nuova linea: chiediamo troppo? Ci avete tolto 30 posti auto in un quartiere popolare dove non tutti possono affittare o comprare un garage”.

La controproposta

Ma c'è chi va controcorrente e propone una soluzione opposta, almeno per destinazione d'uso: “Se copriamo il Trincerino – risponde (firmata) Gabriela – facciamo una bella area pedonale. Perché non cogliamo l'occasione per usare di meno l'auto, che è già un lusso?”.

La partita ora è aperta, e chissà che non possa nascere un'occasione di dialogo sull'immediato futuro del quartiere; l'idea parte dalla stessa autrice della controproposta: “Dove ne parliamo?” conclude.