Cisl Piemonte, a Borgaro si gettano le basi del futuro: "Piedi per terra e proposte concrete come la partecipazione dei lavoratori nei cda"

Sindacato coi piedi per terra

“La Cisl – ha evidenziato il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti, nel suo intervento introduttivo – è una organizzazione sindacale con i piedi ben piantati nel terreno dell’autonomia e della contrattazione, pronta ad assumersi responsabilità importanti per il bene comune e della collettività. È capace di mobilitazioni positive e mai ideologiche, così come di proposte concrete e innovative come l’ultima proposta di legge di iniziativa popolare per la “partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese” che ci vede impegnati da mesi, nelle piazze e nei luoghi di lavoro, in un confronto serrato con lavoratori e cittadini, in una intensa campagna di raccolta firme”.