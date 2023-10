Gli “Eroi con le Stellette” di Alessandro Mella a Robassomero

Giovedì 19 ottobre, alle ore 20.45, si è tenuta la presentazione del volume “Eroi con le Stellette” di Alessandro Mella presso la Biblioteca Elsa Morante piazza XXV aprile 1 a Robassomero.

Un bell’evento reso possibile grazie alla formidabile squadra di volontari che permette alla biblioteca di offrire cultura e divulgazione ai propri concittadini, una grande ricchezza di cui Robassomero può andare orgogliosa.

Tra il bel pubblico era presente anche il sindaco, la dott.sa Rosalia Mangani, la quale ha voluto mostrare la vicinanza e l’attenzione dell’amministrazione comunale verso queste attività.

Nel corso della serata si sono rievocate tante figure poco note della nostra storia tra cui diverse donne ed anche qualche personaggio del territorio. Diverse ed appassionanti le domande del pubblico a fine serata. Lettori numerosi ed interessati anche all’aspetto emotivo ed umano di una simile ricerca.

Ed infatti l’incontro, assai speciale, ha permesso proprio di parlare di figure dimenticate o spesso trascurate, ma con vicende umane a volte toccanti e perfino commoventi. “Sono tornato con gioia a Robassomero, conservavo il ricordo della bella esperienza provata poco tempo fa in questa bella biblioteca. Il desiderio d’essere nuovamente qui era profondamente sentito, anche per ringraziare le persone che rendono possibile questa realtà. Tra l’altro questa è l’occasione giusta per ricordare anche un’interessante ed importante vicenda legata proprio a Robassomero” ha detto Mella in apertura ringraziando tutti e tutte per l’opportunità e la partecipazione.