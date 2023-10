AslTo3, al via la vaccinazione gratuita contro lo Pneumococco e l'Herpes Zoster per 65enni e malati cronici

L’Herpes Zoster, più conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio, colpisce in Italia 1 anziano su 3 e in alcuni casi lascia in eredità a chi ne è colpito una nevralgia post erpetica, caratterizzata da dolore cronico. Si tratta di una patologia dovuta alla riattivazione del virus della varicella contratta solitamente durante l’infanzia. Il vaccino anti Herpes Zoster protegge dalla malattia