Ancora qualche giorno di pazienza, poi da mercoledì arriva il caldo su Torino e provincia

Ancora qualche giorno di instabilità, per il meteo di Torino e provincia. Poi, da mercoledì, spazio a un aumento della pressione per qualche giorno, che porterà finalmente un primo assaggio di caldo estivo almeno fino a domenica.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime comprese tra 23 e 25 °C. Minime domani mattina intorno 16 °C. Ventilazione assente o debole in prevalenza meridionale oggi, variabile domani. Possibili raffiche in uscita dai temporali sulle zone alpine e sulle pedemontane adiacenti.