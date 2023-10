Torino città degli sportivi, ma chiedono più spazi vicino casa, incentivi e mezzi di trasporto

Torino città non solo dello sport, ma anche degli sportivi. I praticanti nella città sono superiori alla media nazionale, per tutte e tre le fasce analizzate dallo studio effettuato da SG+ per la Città di Torino: under 11, 11-18 e over 18. Mentre nella fascia intermedia la differenza si assottiglia, per i bambini e gli adulti ci sono più di 10 punti di differenza (anche se la percentuale degli over 18 potrebbe essere leggermente falsata dalla scelta del target)