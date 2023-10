Teatro: Sergio Muniz e Miriam Mesturino protagonisti al Gioiello della commedia "C'è un cadavere in giardino"

Sergio Muniz e Miriam Mesturino sono gli attesi protagonisti della commedia C’è un cadavere in giardino (titolo originale "Self Help") del drammaturgo canadese Norm Foster, per la regia di Silvio Giordani. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Gioiello da giovedì 26 a domenica 29 ottobre.

Una coppia di mediocri attori teatrali in difficoltà decide di lanciarsi a livello nazionale come “Guru dell’Auto-aiuto” raggiungendo finalmente fama e fortuna. Ma dopo qualche anno le loro vite apparentemente felici cominciano a sgretolarsi: aggrappati alla loro esile fama falsamente conquistata si troveranno a gestire tradimenti e soprattutto un cadavere, in un vortice di situazioni esilaranti e un susseguirsi di poliziotti, agenti teatrali, giornalisti ficcanaso ed una cameriera completamente fuori di testa.

"Considerato il Neil Simon canadese, Norm Foster è uno dei più divertenti scrittori di commedie intelligenti – spiega il regista Silvio Giordani – e ha la capacità di trascinare lo spettatore in un turbine di risate per poi punzecchiarlo con un linguaggio ironico, colto e beffardo. Questo testo è un vaudeville dei giorni nostri, una farsa giallo-rosa in cui, oltre ai sei divertentissimi personaggi, diventano parte fondamentale dello spettacolo anche le porte che si aprono e chiudono, i campanelli, gli squilli del telefono e il citofono, tutto ciò che contribuisce a creare quel ritmo vorticoso in cui attori e spettatori vengono risucchiati".

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, da giovedì 26 a sabato 28 ottobre ore 21, domenica 29 ore 16, web www.teatrogioiellotorino.it