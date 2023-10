Una app per gestire servizi, prodotti e acquisti: Moncalieri lancia il Satispay del Welfare

L'obiettivo è ambizioso, farne il Satispay del Welfare. L'iniziativa è stata già lanciata a Settimo, Collegno, Grugliasco, ma Moncalieri è il primo Comune della provincia ad aver sottoscritto, assieme a Confesercenti, un accordo quadro per la diffusione di GOWelfare, l'applicazione di Tantosvago per la gestione di prodotti e servizi per il Welfare.

Una app per aiutare le imprese del territorio

Nel comune di Moncalieri, come in tante città del Piemonte, i dipendenti di aziende pubbliche e private hanno spesso a disposizione crediti che, invece di essere spesi nei negozi locali delle loro comunità, vengono utilizzati su piattaforme online o convertiti in buoni carburante. Ma se i lavoratori avessero la possibilità di spendere i loro crediti welfare nei negozi o nei locali del territorio, questo innescherebbe un circolo virtuoso di sostegno economico, particolarmente rilevante in un periodo così delicato come quello attuale. Da qui nasce l'idea della nuova app, che punta a far ricadere sulla città e sul territorio migliaia di euro, sostenendo imprenditori e negozi locali.

Da qui è partita l'iniziativa di GOWelfare, un'applicazione innovativa sviluppata da Tantosvago-Società Benefit, che offre ai dipendenti la possibilità di utilizzare i loro crediti direttamente presso le attività commerciali del quartiere, creando un legame tra lavoratori e commercianti. Dai negozi di abbigliamento ai fornitori di prodotti sanitari, dai centri sportivi ai saloni di bellezza, dai ristoranti ai panifici, dalle ferramenta alle librerie, fino alle edicole, bar, pub, musei e gallerie d'arte, l'obiettivo è chiaro: promuovere l''economia circolare.

Russo: "Piemonte regione digitalizzata"

"Abbiamo scelto Moncalieri perché vogliamo diventare la Satispay del Welfare, Satispay non a caso è nato in Piemonte e in questa regione i pagamenti digitali sono molto diffusi ed ci sono parecchie pmi con piani di welfare completi e strutturati. In accordo con il Comune e con il sostegno di Confesercenti, crediamo di poter contribuire in modo sinergico al benessere della comunità di Moncalieri", ha spiegato Luca Rossi, Responsabile Partnership & Founder di Tantosvago.

Rossi ha ricordato come il boom degli ultimi anni abbia portato l'azienda a passare da 4-5 persone a superare quota 60, tanto che nel 2022 è stata acquistata da Unipol. "Non siamo una semplice Gift Card, ma una app che si inserisce in una rete più ampia, favorendo l'ingresso anche dei piccoli esercenti, del macellaio piuttosto che del parrucchiere o del bar. Perché non c'è solo la grande distribuzione...", ha aggiunto, sottolineeando che i commercianti che aderiranno non avranno fino a fine anno spese di commissione. Montagna: "Non è solo iniziativa commerciale"

“È una applicazione comoda e semplice da usare, non a caso Confersercenti ha dato il suo ok all'iniziativa", ha detto poi l'assessore al Commercio Angelo Ferrero. "Condividiamo il progetto di GOWelfare sul territorio comunale e in particolare con tutti gli esercizi commerciali che aderiranno a questa iniziativa - ha aggiunto il sindaco Paolo Montagna. "Abbiamo accettato perché si tratta di promuovere una realtà nuova combinando fragili e opportunità, si sposano domanda e offerta per aiutare le persone nel fare acquisti. Non è solo una iniziativa commerciale".

"Visto che le grandi aziende erogano ai propri dipendenti voucher detassati da spendere nelle GDO e servizi nazionali, l'amministratore comunale di Moncalieri vuole aiutare i cittadini moncalieresi e non, dipendenti delle grandi aziende, a spendere i voucher nei nostri esercizi commerciali di vicinato, per creare questo circolo virtuoso sul nostro territorio”, ha detto ancora Montagna.

Presto lo sbarco anche a Torino

"Stiamo cucendo la cintura attorno a Torino, appuntamento tra un mese nel capoluogo con l'assessore al commercio Chiavarino. Intanto siamo presenti già in stazione a Porta Susa. L'obiettivo è arrivare a 5000 esercizi convenzionati in tutto il Piemonte, la metà di questi numeri confidiamo di averli solo da Torino e provincia", ha concluso Rossi di GOWelfare. La sfida è stata lanciata.