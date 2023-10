Consumo di suolo, a Torino i Radicali Italiani suonano la sveglia a Meloni: "Un anno di diritti negati" [VIDEO]

A Torino, così come in altre città, i Radicali Italiani suonano la sveglia al Governo Meloni. L'appuntamento alle 11:30 davanti a Palazzo Civico, dove il partito ha dato il via ad un flash mob per accendere un faro sul consumo di suolo.

I diritti negati

"Siamo qua oggi - ha spiegato Chiara Squarcione, della direzione Nazionale Radicali Italiani - ad un anno dall'insediamento del Governo per denunciare il tempo sprecato sui diritti sui diritti negati dell'aborto, sui diritti negati ai lavoratori del sesso, sui diritti economici negati per chi è in povertà e su quelli delle imprese". Nel capoluogo piemontesi gli esponenti pannelliani hanno fatto un focus sul consumo di suolo.

Il consumo di suolo

L'Italia infatti è uno dei pochi paesi europei a non avere una legge specifica sul tema. Su questo fronte, i Radicali Italiani hanno presentato negli scorsi mesi sei proposte di legge, di cui una dedicata appunto alla cementificazione ed erosione del terreno. In questo momento è in corso la raccolta firme, con l'obiettivo di arrivare a 50mila sottoscrizioni e portare così la discussione in Senato.

I dati

A livello italiano abbiamo perso il 7.1% di suolo. Il Piemonte è messo leggermente meglio, con una percentuale del 6.7%. Spiccano però in negativo le province di Novara (11.1%), Torino (8.5%), Biella (7.9%), Asti (7.2%) e Alessandria (7.1%).

Le cause del consumo di suolo

"I primi dieci centimetri di suolo - ha spiegato Igor Boni, Presidente dei Radicali Italiani - sono ricchi di sostanza organica: se noi li distruggiamo la perdiamo e si crea così anidride carbonica". "La seconda minaccia - ha aggiunto - è l'erosione che colpisce le colline piemontesi: l'acqua è la pioggia, quando vengono giù con grande per intensità, portano a valle i sedimenti, riempiendo i fiumi. Più erosione c'è, più ci sono danni alle infrastrutture e morti".