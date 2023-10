Dall'ospedale allo stadio (e non solo): all'Unità spinale del Cto nasce New AbilitJ', il fan club Juve per la riabilitazione

all'Unità spinale del Cto nasce New AbilitJ', il fan club Juve per la riabilitazione

“Il compito dei medici non è quello di rinviare la morte, ma di migliorare la qualità della vita”: ha usato queste parole, Maurizio Beatrici, per presentare al mondo l'associazione New AbilitJ (rigorosamente con la J) Official Juventus Fan Club, impegnata nel supporto alla riabilitazione e al reinserimento sociale di persone con disabilità acquisita a causa di cerebrolesioni e mielolesioni.

New Abilitj e Juventus

Beatrici, oltre a essere il presidente del nuovo sodalizio, è anche il direttore dell'Unità Spinale Unipolare della Città della Salute di Torino. Ed è proprio da qui che partiranno progetti in grado di innovare la riabilitazione coinvolgendo i pazienti: “Occorre - ha spiegato – pensare alla persona nella sua totalità: gli ospedali vengono visti come luoghi di sofferenza, ma devono essere principalmente luoghi di cura. Le emozioni sono terapeutiche, e per questo è importante portare i pazienti fuori dalle mura delle strutture”.

La collaborazione più importante vede l'associazione legarsi a uno dei brand più storici e importanti di Torino e di tutto il calcio italiano e internazionale: la Juventus. Alcuni pazienti coinvolti ni percorsi riablitativi, infatti, avranno modo di assistere alle partite giocate in casa dalla squadra all'Allianz Stadium: “Il legame tra lo sport e la sanità - ha dichiarato il presidente della società Gianluca Ferrero – ha creato un mix virtuoso in grado di far partire sistemi di riabilitazione diversi da quelli a cui siamo sempre stati abituati a concepire; siamo molto felici di questa sinergia anche perché, lo ricordiamo, siamo già attivi in questo ambito attraverso Juventus for Special”.

Gli altri progetti

Ma non finisce qui, perché New AbilitJ ha attivato anche una collaborazione con Zoom con l'obiettivo di ripristinare il rapporto della persona con il mondo naturale e animale attraverso una serie di visite guidate gratuite, e farà partire una serie di incontri di “immaginazione guidata” con lo psicoterapeuta Elio De Grandi, noto anche con lo pseudonimo di mago Alexander.

Il sostegno della Regione

L'associazione ha ricevuto anche il sostegno della Regione Piemonte: “Il compito - ha commentato il presidente Alberto Cirio – principale della pubblica amministrazione è quello di non lasciare indietro nessuno e questo progetto ne è la dimostrazione. Un'eccellenza di livello internazionale come la Città della Salute, in questo caso, non si accontenta e cerca di migliorarsi per trasmettere la voglia di vivere attraverso lo sport; la Juventus, inoltre, non si tira mai indietro quando si parla di solidarietà”.