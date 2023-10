Pianezza, raid vandalico di alcuni ragazzini nel parcheggio di piazza Giovanni Paolo II

"I video che riprendono i vandali all’opera nel posteggio sotto piazza Giovanni Paolo II li stiamo per consegnare ai carabinieri. Quello che mi auguro è che chi ha fatto quel disastro, prima di essere scoperto, vada da loro ad ammettere il proprio sbaglio e poi vengano da noi a chiedere scusa". Ad Antonio Castello, sindaco di Pianezza, il nuovo atto vandalico nel posteggio sotterraneo nel centro cittadino non è proprio andato giù.

"Anche perché - spiega - da quello che mi dicono pare siano stati dei ragazzini. Quanti? Non saprei, spetta ai carabinieri del capitano Ugo Mercurio e del comandante della stazione cittadina Maurizio Piombetti, fare le indagini. Comunque, è e resta un atto senza senso, che fa solo male all’immagine della nostra città".

Infatti, pare che alcuni giovani nel weekend siano entrati nel parcheggio e abbiano spruzzato la schiuma di uno degli estintori, poi buttato per terra, ricoprendo di polvere sia le auto posteggiate sia il pavimento del parcheggio. "I nostri tecnici, con una squadra hanno già ripulito l’area e hanno fatto un sopralluogo per la valutazione economica del danno - chiosa il Sindaco Castello - ma questo atto vandalico resta come una macchia nel nostro centro storico e davvero mi auguro che chi ha commesso questo sfregio alla nostra bella città si penta e venga a chiedere scusa ai suoi concittadini. Sarebbe un bel modo di diventare grande e un vero pianezzese".