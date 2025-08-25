Libano: cambio al comando dell’Italian National Support Element

Si è svolta presso la base “Millevoi”, sede del Comando del Settore Ovest di UNIFIL (United Nation Interim Force in Lebanon) a guida italiana, la cerimonia di passaggio di autorità dell’Italian National Support Element (ITA NSE) tra il Colonnello Fulvio Tarantini, cedente e il parigrado Francesco Semeraro, subentrante.

Con il passaggio delle consegne tra i due comandanti, gli alpini del Reggimento logistico “Taurinense” avvicendano i colleghi della Brigata “Pozzuolo del Friuli”.

La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della Joint Task Force del Settore Ovest di UNIFIL, Generale di Brigata David Colussi.

L’Italian National Support Element raggruppa e gestisce diverse capacità specialistiche e garantisce il sostegno logistico ai contingenti nazionali di UNIFIL, della missione Militare Italiana Bilaterale in Libano (MIBIL) e nel Comitato Tecnico Militare per il Libano (MTC4L).

All’interno dell’ITA NSE sono inquadrate: la Joint Multimodal Operational Unit, responsabile della gestione dei trasporti intermodali da e verso la Madrepatria; l'Infrastructure Management Centre, la componente per la progettazione e l’esecuzione di tutti i lavori infrastrutturali; un plotone del 7° Reggimento difesa CBRN "Cremona" di Civitavecchia e una squadra del 33° Reggimento EW di Treviso. Non di meno, al suo interno ha sede la Sala operativa di AderLog, la struttura deputata alla gestione e al coordinamento dei vettori aerei e marittimi che consentono i rifornimenti dall’Italia.