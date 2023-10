Sicurezza, a Torino in arrivo 80 nuovi poliziotti. Lega: "Una buona notizia per la città"

Ottanta poliziotti in più pronti a prendere servizio a Torino. L'annuncio arriva da Roma, in particoalre dai deputati torinesi della Lega, Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto.

"Grazie al ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni, sono in arrivo 80 nuovi poliziotti alla Questura di Torino”, commentano gli esponenti del Carroccio. "Una buona notizia per il capoluogo piemontese, dove interi quartieri sono nelle mani di spacciatori e criminali e non è più possibile girare per le strade a causa di una immigrazione incontrollata. La sicurezza dei cittadini è e resta la priorità per il governo e per la Lega".



Il tema era tornato di stretta attualità anche per voce del sindaco, Stefano Lo Russo, quando nei giorni scorsi un nuovo blitz aveva interessato una casa di corso Regina Margherita, ormai ostaggio di pusher e malavita.