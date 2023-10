“Beica Ben!” porta l’identità occitana a Torino con un evento esperienziale firmato dai LabPerm

Giovedì 2 novembre, a partire dalle 20, a Torino presso la sede di Labperm Aps – Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico Castaldo (via San Pietro in Vincoli), si terrà un evento di restituzione del progetto “Beica Ben! Le valli occitane come non le avete mai viste, anzi vissute!”, iniziativa di valorizzazione e racconto dell’identità occitana. Protagonisti della serata saranno gli attori del LabPerm, che nel 2022 grazie ad una residenza artistica hanno trasformato un edificio del BioParco Acquaviva di Caraglio in una stalla per le Velhaa, momenti che un tempo le piccole comunità contadine usavano per riunirsi nelle stalle, in cui venivano costruiti e tramandati l’immaginario, i sogni e le tradizioni. Per l’appuntamento torinese, LabPerm in collaborazione con le corali La Cevitou e L’Escabot (valle Grana) trasformeranno il teatro di San Pietro in Vincoli in una stalla per le Velhaa, con la partecipazione del coro aziendale della società “Fregi e Majuscole” di Torino. LabPerm nasce nel ’97 e si presenta oggi come un gruppo di cinque attori composto da Domenico Castaldo, Lucrezia Bodinizzo, Marta Laneri, Rui Alber Padul e Zi Long Ying. L’evento sarà accompagnato dalla degustazione e scoperta di una selezione di prodotti tipici delle valli occitane. La serata terminerà con un momento di scambio e condivisione di racconti tra i partecipanti.



Info: info@beicaben.it.