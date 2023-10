L'associazione gli Amici del Cammello lancia la prima edizione del concorso letterario "Città di Nichelino"

Mutuando una celebre espressione di Mike Bongiorno, il re dei presentatori della tv, gli Amici del Cammello non lasciano ma raddoppiano. Dopo cinque edizioni del Concorso letterario “Il Cammello racconta” (in attesa che nei prossimi mesi venga bandita la nuova edizione), il Circolo della Poesia “Di Verso…In Ver so” dell’Associazione lancia la prima edizione del concorso nazionale di poesia “Città di Nichelino”.

Come partecipare

L'evento è organizzato con il patrocinio e il contributo del Comune. Il concorso è a tema libero e aperto a tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni. C’è tempo fino al 31 di dicembre per inviare la propria poesia in modalità cartacea all’indirizzo “Concorso Nazionale di Poesia Città di Nichelino” Segreteria Concorso c/o Calamera Tiziana, via Torricelli 17, 10042 Nichelino oppure online alla mail: concorsonazpoesianichelino@gmail.com.

Per la partecipazione è richiesto un contributo per spese di segreteria di 10 euro. Facile prevedere un gran numero di appassionati che manderanno la loro poesia.