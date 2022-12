Nichelino, al via la quinta edizione del concorso letterario "Il Cammello racconta"

Lo scorso maggio, nei giorni del Salone del Libro a Torino, l'associazione ha organizzato un seguitissimo incontro con il noto scrittore Maurizio De Giovanni (il papà, tra i tanti, de 'I bastardi di Pizzofalcone') e adesso, grazie all'opera dei soci volontari, ha bandito la quinta edizione del Concorso letterario “Il Cammello racconta”, per un racconto breve a tema libero.

L' associazione culturale "Amici del Cammello ", nata nel 2011 a Nichelino , che ha dato vita all'omonima libreria, la prima in Italia ad essere gestita interamente da volontari, prosegue le sue iniziative a favore della cultura e del territorio.

Visto il buon esito dei Concorsi precedenti e l’interesse suscitato, l’Associazione rilancia l’iniziativa per una quinta edizione. Al concorso possono partecipare i residenti nella Regione Piemonte e i non residenti iscritti all'Associazione alla data di pubblicazione del bando (02/11/2022), anche minorenni purché con il consenso dei genitori, con un racconto breve inedito a tema libero, da inviare in formato digitale entro le 23:59 del 31/01/2023 all'indirizzo email concorso.ilcammelloracconta@gmail.com.