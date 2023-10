Lo sprint di Valle per la Regione: abbonamento a 99 euro per muoversi in tutto il Piemonte con i mezzi pubblici

99 euro al mese per spostarsi liberamente su tutto il Piemonte con i mezzi pubblici, per ridurre veramente le auto presenti sul territorio. E’ la proposta shock di Daniele Valle, vice presidente del Consiglio regionale e tra i papabili candidati alla presidenza del centrosinistra.

Il punto è contenuto nelle 40 pagine di contributo di idee per rilanciare il futuro del Piemonte presentate oggi dallo stesso Valle. Per l’attuale consigliere del Pd, proporre un abbonamento unico a prezzi vantaggiosi cambierebbe il volto della regione: “Penso a un abbonamento unico per il trasporto pubblico locale: 99 euro al mese per muoversi liberamente su Tutti i mezzi pubblici, treni e autobus, urbani ed extraurbani”.

Per Valle solo così si potrebbe davvero fornire un incentivo a lasciare l’auto a casa laddove necessario, per spostarsi così con mezzi pubblici e favorire l’ambiente.

Ma non solo. L’audacia di Valle, in termini di trasporti, si spinge anche oltre: “La mia idea di Piemonte è quella di una Regione in cui il treno per andare da Torino a Milano costa come la metropolitana”. Una mossa per contrastare il saldo migratorio e far tornare persone in Piemonte. Magari a dispetto di Milano e della Lombardia.

Idee, suggestioni. Su cui Valle garantisce copertura economica. Non è chiaro invece se i colleghi lombardi sarebbero altrettanto d’accordo con la sua proposta, ma tant’è. Quel che è certo è che i trasporti e un’idea di Piemonte diversa sembrano caratterizzare la proposta politica del “Golden boy” che aspira alla presidenza della Regione Piemonte.