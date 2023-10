L'11 novembre aperte tutte le sedi del Piemonte per l’Open Day Anpas

L’11 novembre le sedi delle Pubbliche Assistenze saranno aperte al pubblico, in contemporanea in tutto il Piemonte, per l’Open Day Anpas.

Una giornata di festa da trascorrere insieme alle volontarie soccorritrici e ai volontari soccorritori Anpas che hanno predisposto, per l’occasione, programmi con molteplici attività rivolte a persone di ogni età.

Si va dai corsi gratuiti di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, alle simulazioni di interventi di soccorso in emergenza, alle nozioni di primo soccorso e massaggio cardiaco, ai corsi per l'uso del defibrillatore, ai percorsi sensoriali relativi allo stato di ebbrezza, alle visite guidate delle sedi con informazioni sui presidi e la strumentazione delle ambulanze e su come diventare volontari soccorritori.

Saranno previste inoltre attività per le scolaresche, informazioni sulla chiamata di soccorso, sul Numero unico emergenza 112 e sul Sistema 118, truccabimbi, attività con le unità cinofile e inaugurazioni di mezzi di soccorso. Per informazioni più dettagliate sui programmi dell’Open Day Anpas consultare il sito web e i canali social di Anpas Piemonte e delle singole associazioni.

L’Open Day Anpas è finalizzato ad avvicinare le cittadine e i cittadini al mondo del volontariato del soccorso e dell’assistenza socio sanitaria.

«Abbiamo ideato questa modalità per aprirci maggiormente verso l’esterno – spiega Michele Isoardi, responsabile della Comunicazione di Anpas Piemonte – L’Open Day Anpas si pone infatti gli obiettivi della ricerca di nuovi volontari, dello sviluppo della rete associativa e quello di far conoscere maggiormente Anpas, l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze sul territorio. Le comunità in cui viviamo hanno bisogno del volontariato, una risorsa fondamentale per l’intera società. Ci occupiamo non solo del soccorso di emergenza in ambulanza, ma anche di servizi socio assistenziali, di accompagnamento e di protezione civile. Il volontariato Anpas è un bel modo di impiegare il proprio tempo libero, ci si dedica alla relazione e alla cura delle persone, alla formazione, all’assistenza sanitaria durante i grandi eventi e le manifestazioni sportive. Durante l’Open Day vorremmo trasmettere la nostra passione per quello che facciamo. Inoltre, per chi non riuscisse a recarsi fisicamente presso le nostre associazioni, durante la giornata dell’Open Day Anpas, l’11 novembre, attueremo una sorta di diretta social, che ci unirà virtualmente, con immagini dalle diverse sedi, mostreremo le attività in programma e i momenti istituzionali. È la prima giornata di questo genere organizzata in Italia da Anpas. Questo è l’anno zero per l’Open Day Anpas – conclude Isoardi – auspichiamo di ripetere l’evento con cadenza annuale».

L’Open Day Anpas nella provincia di Torino coinvolgerà: Croce Verde Torino, Croce Giallo-Azzurra di Torino, Croce Bianca Orbassano, Croce di Collegno, Croce Verde None, Croce Verde Rivoli, Croce Verde Pinerolo, Croce Verde Perosa Argentina, Radio Soccorso Sociale, Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso, Croce Verde Cumiana, Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi, Croce Bianca Volpianese, Croce Bianca Rivalta e Anpas Sociale.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.