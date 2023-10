Stop al cantiere di via Po per le festività natalizie dal 10 al 26 dicembre

Stop al cantiere di via Po nel periodo delle feste natalizie. Lo ha comunicato oggi ai rappresentanti delle associazioni dei commercianti l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. Ireti e Smat chiuderanno entro il 10 dicembre i lavori attualmente in corso lungo l'asse viario, che verrà completamente liberato, per poi riprendere l'attività dopo Natale.

Disagi ridotti per il periodo natalizio

Una sospensione temporanea fino al 26 dicembre che consentirà di ridurre i disagi per i negozianti per i quali il periodo natalizio rappresenta, con lo shopping per i regali e il grande afflusso di torinesi e turisti nel centro cittadino, un'importante opportunità.

Domani nuova gara per i binari tram

Col nuovo anno partiranno i lavori per il rinnovo dei binari del tram. Proprio domani, giovedì 26 ottobre, Infra.To bandirà una nuova gara per aggiudicare i lavori.

Nessuna offerta economica

L'aumento significativo dei prezzi da parte delle imprese specializzate in armamento tranviario e l'incidenza dei costi legati alla particolare conformazione del cantiere aveva determinato la mancata presentazione di offerte economiche da parte degli operatori.

Infra.To ha pertanto rivisto il progetto esecutivo e aggiornato il valore d’appalto da porre a base di gara, oggi pari a 5milioni e 200mila euro, la cui copertura sarà garantita rimodulando altri interventi tranviari previsti nel piano di investimento della società.

Chiusura cantiere ad inizio 2025

La ricalendarizzazione degli interventi prevede dunque un nuovo cronoprogramma che permetterà la chiusura del cantiere entro i primi mesi del 2025. Per rimanere in linea con i tempi il ripristino della pavimentazione in lose, inizialmente in programma alla conclusione dei lavori, avverrà invece contestualmente alle opere.