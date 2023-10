Come sciogliere il catarro: i rimedi più usati

Con il termine catarro si fa riferimento a una sostanza densa e vischiosa che viene secreta dalle cosiddette ghiandole mucipare ovvero ghiandole esocrine deputate alla produzione di muco. Quest’ultimo è una sostanza che umidifica le vie respiratorie e intrappola batteri, virus e altri microrganismi dannosi per l’organismo.

In alcune occasioni, per esempio nel caso insorga una malattia respiratoria, un’allergia stagionale ecc. la produzione di muco può essere decisamente superiore al normale superando quelle che sono le normali capacità di eliminazione di questa sostanza dall’organismo. È in questo caso che si parla di catarro, la cui presenza viene smaltita dal meccanismo della tosse. Quando la tosse è associata a catarro si parla popolarmente di tosse grassa.

Questa tosse crea sicuramente disagio nella persona, anche perché impedisce un normale riposo notturno, ma è un meccanismo di difesa molto importante perché eliminando il muco in eccesso si ha anche l’espulsione dei microrganismi patogeni in esso intrappolati. Non va quindi repressa bensì “aiutata” nel suo compito fluidificando le secrezioni catarrali. Ma come sciogliere il catarro? Quali rimedi si possono utilizzare?

A questo proposito si possono distinguere rimedi farmacologici e rimedi naturali.

Come sciogliere il catarro: i rimedi farmacologici

Per aiutare la tosse nella rimozione del catarro si hanno a disposizione diversi principi attivi molto efficaci che solitamente vengono distinti per categoria:

espettoranti

mucolitici fluidificanti

mucoregolatori.

Il loro meccanismo d’azione è diverso, ma l’obiettivo finale è sempre quello di facilitare l’espulsione del catarro e non quello di sedare la tosse (un’azione tipica dei principi attivi sedativi della tosse – come per esempio la codeina - che generalmente vengono impiegati in caso di tosse secca, ovvero di tosse non produttiva).

Gli espettoranti, come per esempio la guaifenesina, agiscono attraverso la stimolazione dell’espulsione delle secrezioni accumulatesi nelle vie respiratorie.

I mucolitici fluidificanti, come per esempio l’acetilcisteina, l’ambroxolo e la carbocisteina, agiscono spezzando i legami delle proteine che costituiscono il muco aumentandone la fluidità e facilitandone conseguentemente l’espulsione.

I mucoregolatori, come per esempio la bromexina cloridrato, espletano la loro azione sulle cellule mucipare facendo in modo che il catarro prodotto sia meno vischioso e denso. Ciò ne faciliterà l’eliminazione.

Come sciogliere il catarro: i rimedi naturali

Per sciogliere il catarro, soprattutto quando il problema è di lieve portata, vengono talvolta utilizzati rimedi naturali, generalmente di tipo fitoterapico.

Fra quelli più comunemente consigliati vi sono quelli a base di estratti di eucalipto, pino, abete e timo che possono essere assunti sotto forma di capsule, suffumigi, tisane, compresse ecc. Anche i rimedi a base di radici di liquirizia sono suggeriti, così come lo sciroppo a base di bava di lumaca al quale vengono attribuite proprietà espettoranti e fluidificanti.

Comunque sia, a prescindere dal rimedio utilizzato, farmacologico o naturale che sia, è sempre necessario chiedere un parere al proprio medico curante o al farmacista quando si intraprende una terapia dal momento che qualsiasi rimedio può avere affetti avversi più o meno importanti.

Si deve considerare anche che tutti i principi attivi, sia quelli di sintesi che quelli fitoterapici, possono interagire con altre sostanze, per esempio con medicinali che si stanno assumendo per altre motivazioni (come nel caso di terapie croniche per malattie cardiache o di altro tipo) potenziandone o riducendone l’azione.