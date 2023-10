A Grugliasco prosegue sino a fine mese la campagna antizanzare

Prosegue la campagna antizanzare di Ipla e del comune di Grugliasco con i trattamenti realizzati nel corso del mese di ottobre, viste ancora le alte temperature percepite e verificate in questo mese. In questi giorni saranno sottoposti a trattamento larvicida tutte le aree cittadine (come indicato nelle cartine allegate sul sito web del Comune).