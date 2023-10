CambiaMenti, il progetto del Servizio Civile di Vol.To per contestare il disagio giovanile

È ora possibile partecipare al bando del Servizio Civile Regionale, iniziativa ideata dalla Regione Piemonte per contrastare il disagio giovanile. Tra gli 8 progetti a cui i giovani di 18-29 anni non compiuti possono candidarsi c’è anche quello di Vol.To ETS, “CambiaMenti”. Obiettivo di “CambiaMenti” è promuovere l’empowerment dei giovani in condizione di disagio o esclusione sociale, favorendo la costruzione co-partecipata di azioni che mettano al centro i loro bisogni e le loro idee.

Con questa iniziativa Vol.To ETS, rivolgendosi direttamente proprio ai giovani, vuole concorrere a renderli agenti di trasformazione, e per riuscirci gli chiede di prendere parte alla co-creazione di attività da svolgersi in alcune scuole del nostro territorio.

I quattro volontari che verranno scelti, negli otto mesi in cui si svilupperà il progetto “CambiaMenti”, riceveranno un compenso di 444 euro mensili e avranno la possibilità di vivere in prima persona un’affascinante e irripetibile esperienza di cittadinanza attiva. Nello specifico nell’ambito del progetto saranno realizzati:

Focus Group di 4 ore con l’obiettivo di stimolare la riflessione degli studenti circa i bisogni che non sono soddisfatti nell’ambiente scolastico e che potrebbero essere appagati grazie alla creazione di nuove attività scolastiche inerenti i seguenti ambiti: arte, tecnologia, ambiente, sport, giornalismo, cucina;

2 workshop della durata di 4 ore Questi saranno le occasioni in cui strutturare le attività da realizzare presso ogni istituto. Si condivideranno con gli studenti i principi basilari del Project Cycle Management per permettere loro di comprendere come realizzare l’attività immaginata a partire dall’analisi di obiettivi, risorse, tempi;

In ogni scuola partecipante verrà implementata l’attività preparata dagli studenti, previo accordo con i dirigenti scolastici;

A conclusione del percorso sarà realizzato un incontro con gli studenti sull’emersione delle competenze per far accrescere nei giovani la consapevolezza rispetto alle competenze acquisite/sviluppate;

Gli Enti coprogettanti si impegnano a lavorare insieme per la realizzazione di un report che racconti ciò che emerge rispetto ai bisogni dei giovani nelle scuole coinvolte. Tale documento potrà essere usato come fonte in future progettazioni.

Per candidarsi c’è tempo fino al 3 novembre alle ore 12 ed è necessario utilizzare la piattaforma https://dol.serviziocivileregionepiemonte.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la seguente pagina.