Più bus verso i cimiteri Monumentale e Parco in occasione della celebrazione dei Defunti

Linea speciale 68/ - La linea è stata istituita per prestare servizio il 28, 29 ottobre e 1° novembre negli orari di apertura del cimitero. Il percorso è il medesimo del bus 68 dal capolinea di via Frejus fino a via Catania, quindi percorre il perimetro del cimitero facendo fermate presso tutti gli ingressi ed effettua capolinea in via Ravina. In direzione via Frejus è previsto il transito in via Nievo, via Varano, corso Novara, via Catania proseguendo poi sul normale percorso della linea 68.