Al cimitero Monumentale di Torino una nuova area per la dispersione delle ceneri

Una nuova area per la dispersione delle ceneri al cimitero Monumentale di Torino. È questo uno dei progetti a cui sta lavorando Afc Torino, presentato oggi in occasione della commemorazione dei Defunti. Il nuovo spazio sorgerà non distante dal mausoleo di Tamagno, accanto a quella attuale presso il Roseto.

Sempre più cremazioni

E tra i torinesi ogni anno cresce la scelta della cremazione. Nel 2022 la percentuale è stata del 51,24% contro il 50,97% del 2021, con un balzo di circa 4 punti percentuali in più nel 2023. Confrontando infatti lo stesso periodo che va da gennaio a settembre del 2022 e del 2023, si rileva che è aumentata: dal 50,74% su 10.443 funerali autorizzati lo scorso anno, si è arrivati al 54% sui 9.096 commiati del 2023.

I lavori del 2024

Nel 2024 prenderanno il via i lavori di riqualificazione del Complesso loculi 28 al cimitero Parco per il riutilizzo dell'edificio. È infatti in corso l'ultimazione della progettazione esecutiva: il prossimo anno verrà bandita la gara da un milione e 850mila euro e saranno affidati i lavori.

Sempre nel 2024 inizieranno i lavori per il consolidamento dell'Ossario sotto la Grande Croce al Monumentale, così come saranno realizzate nuove coperture presso il Complesso loculi 35.

Rifatte le scale