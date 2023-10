A Torino cimiteri aperti per i Defunti: volontari, navette, messe ed orari. E nei 6 camposanti arrivano le panchine rosse

Una panchina rossa, in ognuno dei sei cimiteri di Torino, come simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La novità è stata annunciata oggi da Afc Torino, in occasione della presentazione delle iniziative per la commemorazione dei defunti. Il Monumentale ed il Parco - così come i più piccoli di Sassi, Cavoretto, Abbadia e Mirafiori - saranno aperti tutti i giorni sino al 3 novembre dalle 8.30 alle 17.30.